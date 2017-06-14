«ديمبلي» يؤكد على اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

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أشار مهاجم بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي إلى رغبة برشلونة في التعاقد معه الموسم الماضي وذلك في الوقت الذي تربط فيه العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الانتقال إلى العملاق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وظهر ديمبلي البالغ من العمر 20 عامًا في مباراة فرنسا وإنجلترا الودية أمس والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 3-2 وسجل ديمبلي هدف الفوز في الدقيقة 78.

ويمتد عقد ديمبلي مع بروسيا دورتموند حتى عام 2021 وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق الألماني الموسم الماضي قادمًا من نادي رين الفرنسي.

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وأوضح ديمبلي أنه تحدث العام الماضي مع المدير الرياضي لنادي برشلونة، إلا أنه فضل الانتقال لصفوف دورتموند حيث يشعر بالسعادة حاليًا ولا يهتم بالشائعات التي تروج حول قرب رحيله عن الفريق.

والجدير بالذكر أن ديمبلي خاض 32 مباراة الموسم الماضي في الدوري الألماني رفقة بروسيا دورتموند ونجح في تسجيل 6 أهداف.