المونديال يُربك حسابات «البريميرليج»

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» عن جدول المباريات الخاص بالموسم الجديد، والذي سيشهد صراعًا ناريًا على قنص اللقب.

وكان تشيلسي قد فاز بلقب الموسم الماضي بعدما تصدر الجدول برصيد 93 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام هوتسبير أقرب منافسيه، فيما جاء مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 78 نقطة، وليفربول رابعًا بـ 76 نقطة، وآرسنال خامسًا بـ 75، ثم مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 69 نقطة.

ويبدو أن جدول الموسم الجديد سيشهد تكدسًا للمباريات في فترة شهريّ ديسمبر ويناير، حيث سُتلعب 8 مباريات لكل فريق تحديدًا في الفترة من 2 ديسمبر وحتى 1 يناير.

كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن اللجنة المنظمة قد حددت أيضًا موعد الجولة الخامسة من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستكون يوميّ 19 و20 ديسمبر.

وبناءًا على ذلك فإن كل فريق من الممكن أن يلعب 10 مباريات في شهر ديسمبر فقط وهو تكدس كبير، حيث لم يحدث هذا التكدس منذ موسم 2006/2007.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الهدف من ضغط المباريات هذا هو سرعة إنهاء الموسم مبكرًا، لينتهي في 13 مايو، أي قبل بداية كأس العالم في روسيا بحوالي شهر كامل، حتى يتثنى للفرق واللاعبين التجهز للعُرس الكروي.

كما ستشهد الجولة الأولى من «البريميرليج» والتي ستبدأ يوم 12 أغسطس عدة منافسات قوية في إفتتاحية البطولة، يعد أبرزها مواجهة آرسنال وليستر سيتي، تشيلسي وبرنلي، ليفربول وواتفورد، مانشستر سيتي وبرايتون، ومانشستر يونايتد ووست هام.

مباريات الجولة الأولى:-