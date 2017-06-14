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«مبابي»: ريال مدريد يلاحقني منذ 4 أعوام

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«مبابي»: ريال مدريد يلاحقني منذ 4 أعوام «مبابي»: ريال مدريد يلاحقني منذ 4 أعوام

التحرير

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أكد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على اهتمام ريال مدريد بضمه منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره وذلك في الوقت الذي تثار فيه الكثير من التكهنات حول اقتراب الفريق الملكي من ضمه في الميركاتو الحالي حسبما أفاد موقع "فور فور تو".

وقدم مبابي البالغ من العمر 18 عامًا مستوى مميز للغاية مع موناكو الموسم الماضي مساعدُا الفريق على التتويج بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب تسجيله 26 هدفًا في جميع المسابقات.

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ويمتد عقد مبابي مع موناكو حتى عام 2019، إلا أنه خرج ليؤكد بعد المباراة الودية التي أجريت أمس بين فرنسا وإنجلترا وفاز بها الديوك بنتيجة 3-2، على عدم تحديد مستقبله بعد.

وأوضح مبابي أنه سيتحدث مع عائلته إلى جانب النادي خاصة أنه متربط بعقد مع موناكو، وعند سؤاله عن اهتمام ريال مدريد بضمه، أكد اللاعب الفرنسي على أن الفريق الملكي يلاحقه منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره.

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التحرير

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