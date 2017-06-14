الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة
الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة
10:20 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
كابول - (د ب أ):
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة.
وقال جوتيريس في تغريدة له على موقع (تويتر) "لقد وصلت لتوي إلى كابول لاجراء محادثات مع الحكومة والشعب".
وأضاف "تساند الأمم المتحدة أفغانستان في وقت يشهد عنفا ومعاناة".
تأتي زيارة الأمين العام بعد سلسلة من التفجيرات في كابول التي أودت بحياة حوالي 180 شخصا منذ بدء يونيو الحالي.
كما أصيب أكثر من 600 شخص.
وفي أسوأ الهجمات التي وقعت في 31 مايو، أسفر انفجار بشاحنة ملغومة، تردد أنه استهدف السفارة الألمانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم مدنيون أفغان وإصابة 460 آخرين.
يذكر أن حوالي 250 ألف أفغاني غادروا البلاد متوجهين لأوروبا العام الماضي وحده. وتتزايد أيضا الهجرة الداخلية، حيث نزح نحو 800 ألف افغاني داخليا بسبب الصراع المستمر منذ بدء العام الماضي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس كوسوفو: العائق الوحيد لانضمام بلادنا للأمم المتحدة هو الفيتو
-
مسؤول أممي: انسحاب الناتو شجع القراصنة الصوماليين على العودة
-
بوتين: الولايات المتحدة ساعدت على صعود "القاعدة"
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعارأخبار
-
مصراوى ينشر قائمة النواب الرافضين إحالة "تيران وصنافير" إلى الجلسةأخبار
-
انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفيةأخبار
-
نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمانأخبار
-
بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار
-
خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار