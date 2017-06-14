الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة

كابول - (د ب أ):

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة.

وقال جوتيريس في تغريدة له على موقع (تويتر) "لقد وصلت لتوي إلى كابول لاجراء محادثات مع الحكومة والشعب".

وأضاف "تساند الأمم المتحدة أفغانستان في وقت يشهد عنفا ومعاناة".

تأتي زيارة الأمين العام بعد سلسلة من التفجيرات في كابول التي أودت بحياة حوالي 180 شخصا منذ بدء يونيو الحالي.

كما أصيب أكثر من 600 شخص.

وفي أسوأ الهجمات التي وقعت في 31 مايو، أسفر انفجار بشاحنة ملغومة، تردد أنه استهدف السفارة الألمانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم مدنيون أفغان وإصابة 460 آخرين.

يذكر أن حوالي 250 ألف أفغاني غادروا البلاد متوجهين لأوروبا العام الماضي وحده. وتتزايد أيضا الهجرة الداخلية، حيث نزح نحو 800 ألف افغاني داخليا بسبب الصراع المستمر منذ بدء العام الماضي.