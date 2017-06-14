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فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

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فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990 فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

التحرير

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قال عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن نقاط الأساس للحدود المصرية مع الجانب السعودي نشرت في الجريدة الرسمية المصرية في عام 1990، ونشرت في الأمم المتحدة.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية«أون لايف»، أن تلك النقاط المصرية لم توضع على جزيرتي تيران وصنافير على عكس الحدود التي وضع عليها 10 نقاط فوق الجزيرتين، موضحًا: «الموضوع من الناحية القانونية منتهي ومحسوم، وأصبح حجة على دوليًا».

وتابع: «القرار اتخذ ولم يطعن عليه حتى الآن، واتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية، جاءت تنفيذًا لهذا القرار، وكاشفة عن وضع موجود فعليًا»، موضحًا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أقر بالسيادة السعودية على الجزيرتين عام 1990، ولهذا صدر منه القرار الجمهوري.

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واستكمل الوزير: «من يتحدث عن أمر الجزيرتين يتحدث من الناحية القانونية وليس التاريخية، ومن يتحدث عن تواريخ هدفه إشاعة شوشرة وبلبلة، أي شيء تم قبل 1990 غير مقبول مناقشته بعد القرار الجمهوري».

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