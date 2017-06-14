فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج

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نشب خلاف بين الداعية السلفي وليد إسماعيل رئيس ائتلاف الصحب والآل، وعبد الرحمن سالم مدير الشركة المصرية للإنتاج السينمائي، بسبب «غرابيب سود».

وقال الداعية السلفي، إن مسلسل «غرابيب سود» يشوه صورة النقاب واللحى، وكأن السلفيين كلهم دواعش وينتمون لهذا الفكر.

ويرى سالم، أن المسلسل يرصد واقع وحقيقة منتشرة في مجتمعاتنا العربية، موضحًا: «الكثيرون ينتفدون العمل لأنه يكشف بعض الفضائح السلفية».

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ورد إسماعيل، في لقائهما مع برنامج«العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «المسلسل يشوه أيضا صورة المنقبات، وكأن لا هم لهن سوى ممارسة الجنس».

واتهم الداعية السلفي، بعض صناع العمل الدرامي، بأنهم «شيعة» وأن قناة «إم بي سي» يديرها شخص شيعي، وأن الشيعة أعداء المسلمين.