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عبد المنعم سعيد: البعض يتعامل مع «تيران وصنافير» حسب رضاه عن نظام الحكم

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عبد المنعم سعيد: البعض يتعامل مع «تيران وصنافير» حسب رضاه عن نظام الحكم عبد المنعم سعيد: البعض يتعامل مع «تيران وصنافير» حسب رضاه عن نظام الحكم

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بعض القوى السياسية تهدد بتصعيد بعض القضايا «دون مبرر».

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على فضائية «أون لايف»، أن المواطن لم يستطع التفريق بين حقيقة ملكية تيران وصنافير سواء للسعودية أو لمصر؛ بسبب حالة التخبط، لافتا إلى أن حالة تبادل الاتهامات بالتخوين، ليس لها دليل واضح.

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وتابع: «البعض يتعاملون مع اتفافية إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية ، على حسب رضاها عن نظام الحكم».    

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