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سيد عبد الحفيظ: الأهلي أنهى «صفقتين».. والإعلان الرسمي خلال أيام

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سيد عبد الحفيظ: الأهلي أنهى «صفقتين».. والإعلان الرسمي خلال أيام سيد عبد الحفيظ: الأهلي أنهى «صفقتين».. والإعلان الرسمي خلال أيام

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادى الأهلى، أن الجهاز الفنى حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد منذ فترة، وتم التعامل معها بشكل عملى وفقا للمعايير الخاصة بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن حسام البدرى المدير الفنى للفريق، استقر على ثلاث أو أربع صفقات على أقصى تقدير.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن النادى أنهى بالفعل إجراءات التعاقد مع لاعبين اثنين حتى الآن، وسيتم الإعلان عنهما بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، بينما ما زالت المفاوضات مستمرة للتعاقد مع باقى العناصر التى تم الاستقرار عليها.

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ووأوضح عبد الحفيظ، على أن لجنة الكرة والجهاز الفنى حددوا الصفقات الجديدة وفقا لاحتياجات الفريق الحقيقية، خاصة أن الأهلى يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين ومن ثم فان إبرام أى صفقات دون أن يستفيد منها الفريق أمر غير منطقى.

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التحرير

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