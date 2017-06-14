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أديب: فيه ناس ما تعرفش جزيرة الوراق فين أصلًا.. «هيعرفوا تيران وصنافير؟»

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أديب: فيه ناس ما تعرفش جزيرة الوراق فين أصلًا.. «هيعرفوا تيران وصنافير؟» أديب: فيه ناس ما تعرفش جزيرة الوراق فين أصلًا.. «هيعرفوا تيران وصنافير؟»

التحرير

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علق الإعلامي عمرو أديب، على التسجيل الصوتي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تحدث خلاله على أزمة ترسيم الحدود المائية مع ، قائلًا: «مبارك ريح دماغه وقال طالما المحكمة حكمت إن تيران وصنافير مصرية تبقى مصرية، هو أنا هفهم أكتر من المحكمة.. عايز يقول أنا مالي ومالكم، دلوقتي افتكرتوا حسني مبارك».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON LIVE»، مساء أمس الثلاثاء، أن «عدد كبير من المصريين مش فاهمين إيه حكاية تيران وصنافير، وياريت السادة النواب ربنا يهديهم ويشرحوا للناس تحديد الحدود البحرية بيتعمل إزاي».

وتابع: «فيه ناس ما تعرفش فين الجزر على الخريطة، وفيه ناس ما تعرفش جزيرة الوراق فين أصلا، هيعرفوا تيران وصنافير».

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