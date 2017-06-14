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أمير مكة المكرمة: لم نمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات

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مصراوي Masrawy

أمير مكة المكرمة: لم نمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات

02:39 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

أمير مكة المكرمة: لم نمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات

أمير مكة والعاهل السعودي

الرياض - أ ش أ:
أكد الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة أن المملكة العربية لم تمنع مسلما من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات، مشددا على حرص المملكة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي هذه البقعة المقدسة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة عن الفيصل قوله، "يجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت، وشكرا لكل من قام بدوره ومن بينهم قوات الأمن التي تحرس هذا المكان وتقدم كامل الخدمات الأمنية لقاصديه".

وأضاف الفيصل أن المسجد الحرام يستقبل خلال شهر رمضان في كل فرض حوالي ٢.٥ مليون مصل في طمأنينة وسكينة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولا، ثم جهود رجال الأمن والجهات ذات العلاقة.

جاءت تصريحات الفصيل ردًا على المزاعم التي روج لها الإعلام القطري بشأن منع المعتمرين القطريين من دخول الحرم المكي.

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Asha

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