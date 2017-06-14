الجيش السوري يسيطر على حقل أراك النفطي بريف حمص

دمشق - (د ب أ):

قال قائد عسكري في الجيش السوري إن قوات الجيش السوري والقوات الموالية له سيطرت ليل الثلاثاء/الأربعاء على حقل أراك النفطي شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في وسط سورية بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش منه.

وأضاف القائد العسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت على حقل أراك النفطي /40 كم شمال شرقي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي/ مساء الثلاثاء بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش من الحقل بعد عملية عسكرية انطلقت منذ خمسة أيام" وأن مسلحي داعش انسحبوا ليلا من حقل أراك ومن قرية أراك /1 كم شمال الحقل/ باتجاه مدينة السخنة/ 30 كم عن حقل أراك/".

وأكد القائد العسكري أن "حقل أراك النفطي هو أخر حقل نفط وغاز كان تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، وبذلك أصبح طريق الجيش السوري باتجاه مدينة السخنة آخر معاقل داعش في ريف حمص ليضيق الخناق على عناصر التنظيم داعش وقاعدتهم بلدة عقيربات في ريف حماة ".

وكان الجيش السوري والقوات الموالية له التي انطلقت من ريف الرقة الغربية باتجاه بادية الرقة قطعت الثلاثاء طريق اسريا في ريف حماة الشمالي الشرقي مع طريق الرصافة الرقة في ريف الرقة الجنوبي وبذلك أصبحت بلدة عقيربات قاعدة داعش الرئيسية محاصرة بعد تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على حقل أراك النفطي.