الجيش السوري يسيطر على حقل أراك النفطي بريف حمص
الجيش السوري يسيطر على حقل أراك النفطي بريف حمص
02:34 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
أرشيفية
دمشق - (د ب أ):
قال قائد عسكري في الجيش السوري إن قوات الجيش السوري والقوات الموالية له سيطرت ليل الثلاثاء/الأربعاء على حقل أراك النفطي شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في وسط سورية بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش منه.
وأضاف القائد العسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت على حقل أراك النفطي /40 كم شمال شرقي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي/ مساء الثلاثاء بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش من الحقل بعد عملية عسكرية انطلقت منذ خمسة أيام" وأن مسلحي داعش انسحبوا ليلا من حقل أراك ومن قرية أراك /1 كم شمال الحقل/ باتجاه مدينة السخنة/ 30 كم عن حقل أراك/".
وأكد القائد العسكري أن "حقل أراك النفطي هو أخر حقل نفط وغاز كان تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، وبذلك أصبح طريق الجيش السوري باتجاه مدينة السخنة آخر معاقل داعش في ريف حمص ليضيق الخناق على عناصر التنظيم داعش وقاعدتهم بلدة عقيربات في ريف حماة ".
وكان الجيش السوري والقوات الموالية له التي انطلقت من ريف الرقة الغربية باتجاه بادية الرقة قطعت الثلاثاء طريق اسريا في ريف حماة الشمالي الشرقي مع طريق الرصافة الرقة في ريف الرقة الجنوبي وبذلك أصبحت بلدة عقيربات قاعدة داعش الرئيسية محاصرة بعد تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على حقل أراك النفطي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طائرة أمريكية تسقط طائرة بدون طيار فوق سورية
-
تأجيل الجولة المقبلة من مباحثات أستانة حول سورية
-
العرب اليوم: استمرار التصعيد ضد قطر ومعركة الرقة تلوح في الأفق
-
مصدر عسكري سوري: طائرات أمريكية قصفت موقعا للقوات الحكومية شرق سورية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفيةأخبار
-
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار
-
تعليق وائل الإبراشي على العزاء الحقيقي لـ "رفاعي الدسوقي"فنون
-
بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار
-
السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار
-
مصراوى ينشر قائمة النواب الرافضين إحالة "تيران وصنافير" إلى الجلسةأخبار