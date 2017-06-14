حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

1- مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا

اجتماع مجلس الشيوخ فى واشنطن اليوم (أ ف ب)

اتفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي على توسيع حزمة الإجراءات العقابية على روسيا وذلك بعد خلافهم بشأن سياسة العقوبات الواجب انتهاجها ضد موسكو.

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2- السيطرة على حريق بمحطة تشرنوبل النووية

انتشار مكثف لقوات الأمن الأوكرانية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الهيئة الحكومية للرقابة النووية الأوكرانية عن تصاعد دخان من إحدى غرف الوحدة الثالثة في محطة تشرنوبل النووية، ولكن تمت السيطرة عليه.

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3- رئيس وزراء أيرلندا يتنحى ويعترف: ارتكبت أخطاءً

مسيرة لمواطنيين أيرلنديين بالأعلام - أرشيفية (أ ف ب)

اعترف رئيس الوزراء الأيرلندى المنتهية ولايته إيندا كيني أمام البرلمان أنه ارتكب أخطاءً، لكنه قال إنه تصرف دائمًا على نحو يصب في مصلحة الشعب الأيرلندى"، وذلك في خطاب الوداع بعد 6 سنوات من قيادة البلاد.

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4- المدعي العام الأمريكي يدلي بشهادته في مجلس الشيوخ

المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز في واشنطن اليوم (أ ف ب)

يدلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز بشهادته أمام مجلس الشيوخ بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 و قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.

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5- مقتل مدنيين حاولوا الفرار من مدينة محاصرة بالفلبين

عملية عسكرية للجيش الفلبيني فى جنوب البلاد اليوم (أ ف ب)

قال مسؤولون إن مسلحين إسلاميين في جنوب الفلبين قتلوا خمسة مدنيين كانوا يحاولون الفرار في مدينة ماراوي المحاصرة، فيما تمكن 15 شخصا من تحدي نيران القناصة للفرار بعد أن حوصروا لمدة 21 يوما.

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