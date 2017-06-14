فيديو| «القومي للتغذية»: الولايات المتحدة متفوقة على مصر في البدانة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق مجدي نزيه، رئيس قسم التغذية في المعهد القومي للتغذية، على الدراسة التي تؤكد أن مصر الأعلى عالميا في نسبة السمنة لدى البالغين، وكذلك طفل من كل 10 أطفال مصاب بالبدانة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة على مصر في مؤشر البدانة.

وأضاف نزيه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن السبب الرئيسي وراء انتشار السمنة في الولايات المتحدة الأمريكية يرجع إلى تناولهم الوجبات السريعة أكثر من المصريين، حيث إن الوجبات السريعة تؤدي إلى زيادة السمنة لدى المتناولين لها.

شاهد أيضا

وأشار رئيس قسم التغذية، إلى أن الولايات المتحدة بها 40% من نسبة السمنة في العالم، بينما مصر 35%، موضحًا أن مصر احتلت المركز الأول ولكن ليس على مستوى العالم بل على مستوى إفريقيا.



