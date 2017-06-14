فيديو| شفيق: دولة ما ستقيِم مشروعًا يهدد المصريين إذا أصبحت الجزر سعودية

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كشف الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن مشروع كبير سيقام إذا أصبحت جزيرتا «تيران وصنافير» سعودية، واصفًا إياه بالمشروع «الجهنمي»، مؤكدًا أنه استراتيجيًا لا بد أن تكون مصر مسيطرة على مضيق تيران المائي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، قائلًا: «دولة مجاورة مش هاذكر اسمها قالت هنعمل 2 كيلو مياه إقليمية لجزيرة تيران من ناحية السعودية.. ومثلهما 2 كيلو مياه إقليمية لمصر، والـ4 كيلو من المياه الإقليمية في المنتصف تكون عبارة عن ممر مباشر لا يوجد لأي دولة سلطة عليه، لإنشاء ممر مفيش لحد سلطة عليه.. والدولة دي لو حطت في دمغها مشروع هتعمله وهي دولة نشطة في المنطقة».

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وتابع: «المشروع هيكون واحد من اتنين إما إنشاء قطار سكة حديد سريع لنقل البضائع من المنطقة من شمال شرقي لغاية شرق البحر الأبيض المتوسط، أو إنشاء قناة شبيهة بقناة السويس من عند إيلات حتى تصل للبحر الأبيض، وساعتها تعالوا نشوف قناة السويس هتجيب كام لمصر.. هذا مشروع يهدد حياة المصريين».