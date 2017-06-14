بدر: الأمن لم يفرج عن جميع الصحفيين المحتجزين
بدر: الأمن لم يفرج عن جميع الصحفيين المحتجزين
01:46 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
كتبت - هاجر حسني:
قال عمرو بدر - عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قوات الأمن مازالت تحتجز عددًا من الصحفيين، لا يعلم عددهم، على الرغم من تأكيدها أنه تم الإفراج عن كافة الزملاء الذين تم القبض عليهم، أمس الثلاثاء، على هامش المناوشات التي وقعت بين قوات الأمن والصحفيين.
وأضاف بدر في تصريحات صحفية، أن الزملاء متواجدون الآن في مديرية أمن القاهرة، لأسباب غير معلومة، موضحًا أن مجلس النقابة يجري اتصالاته، لمحاولة الإفراج عنهم، متابعًا: "مش هنمشي من النقابة إلا لما يتم الإفراج عن كافة الزملاء، كما وعدتنا قوات الأمن".
ووقعت مناوشات بين قوات الأمن، وصحفيين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير، وأجبرتهم قوات الأمن على الدخول إلى النقابة.
للمزيد:
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور)
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سلامة: فتح تحقيق في دخول "الجزيرة" نقابة الصحفيين.. ولسنا ملاذًا للنشطاء
-
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر
-
وكيل "دفاع البرلمان" يتوقع الانتهاء من مناقشة "تيران وصنافير".. غدًا
-
كردون أمني حول نقابة الصحفيين.. والشرطة تغلق شارع عبد الخالق ثروت
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار
-
تفاصيل موافقة اللجنة التشريعية على "تيران وصنافير" - صورأخبار
-
هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:أخبار
-
بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار
-
انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقواتأخبار
-
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار