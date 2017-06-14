بدر: الأمن لم يفرج عن جميع الصحفيين المحتجزين

كتبت - هاجر حسني:

قال عمرو بدر - عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قوات الأمن مازالت تحتجز عددًا من الصحفيين، لا يعلم عددهم، على الرغم من تأكيدها أنه تم الإفراج عن كافة الزملاء الذين تم القبض عليهم، أمس الثلاثاء، على هامش المناوشات التي وقعت بين قوات الأمن والصحفيين.

وأضاف بدر في تصريحات صحفية، أن الزملاء متواجدون الآن في مديرية أمن القاهرة، لأسباب غير معلومة، موضحًا أن مجلس النقابة يجري اتصالاته، لمحاولة الإفراج عنهم، متابعًا: "مش هنمشي من النقابة إلا لما يتم الإفراج عن كافة الزملاء، كما وعدتنا قوات الأمن".

ووقعت مناوشات بين قوات الأمن، وصحفيين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير، وأجبرتهم قوات الأمن على الدخول إلى النقابة.

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مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور)