10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أصدر العديد من صناع القرار حول العالم ،اليوم الثلاثاء، العديد من التصريحات التي كان أبرزها تبرير وزير الخارجية السعودي قرار عزل الدوحة ومحاولة الرئيس التركي للتخفيف من العقوبات ضد قطر، إضافة إلى هجوم رئيس مجلس النواب القبرصي ضد حكومة أنقرة.

1- الجبير: المملكة مستعدة لتقديم مساعدات لقطر

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - أرشيفية (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إن المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتجاجات إلى ذلك.

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2- رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة

رئيس الحكومة العراقية حيد العبادي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء العراق. حيدر العبادي أن العراق ضد الحصار على أية دولة حتى وإن كانت دولة لا نتفق معها، في إشارة إلى مقاطعة عدد من الدول العربية لقطر

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3- رئيس مجلس النواب القبرصي: الجيش التركي في قبرص يهدد السلام في ‏المنطقة

رئيس مجلس النواب القبرصي ‏ديمتريس سيلوريس - ارشيفية

قال رئيس مجلس النواب القبرصي ‏ديمتريس سيلوريس، إن وجود الجيش التركي في قبرص ‏يهدد السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام.‏

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4- نتانياهو: إسرائيل غير معنية بالتصعيد في قطاع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيفية (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لا يرغب ب "التصعيد" العسكري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم قرار حكومته تخفيض إمداد القطاع الفقير بالكهرباء.

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5- وزير الخارجية الفرنسي: زيارتي تحمل رسالة الصداقة من فرنسا للجزائر وشعبها

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - أرشيفية

أكد وزير الشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن زيارته للجزائر جاءت بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، ولنقل "رسالة الصداقة التي توجهها فرنسا للجزائر وشعبها".

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6- عمدة روما: العاصمة الإيطالية لا يمكنها استقبال مزيد من المهاجرين

عمدة روما فيرجينيا راجي - أرشيفية

ذكرت عمدة روما فيرجينيا راجي أنها تريد من الحكومة الإيطالية التوقف عن تسكين المزيد من المهاجرين بالعاصمة الإيطالية في الوقت الراهن.

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7-تيلرسون: كوريا الشمالية أفرجت عن طالب أمريكي كان مسجونا لديها

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون - أرشيفية

صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن طالبا أمريكيا كان محكوما عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة في كوريا الشمالية قد تم الافراج عنه.

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8- الجبير: السعودية مارست حقها السيادي بقطع علاقاتها مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي إن مقاطعة بلاده والإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى لقطر "ليست حصارًا،" مضيفا أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة.

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9- إردوغان : "حصار قطر غير إنساني ويشبه حكم الإعدام"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - أرشيفية

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات شديدة للحصار الخليجي على دولة قطر واصفا إياه "بالمخالف لتعاليم الإسلام".

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10- وزير خارجية النمسا: يمكن ترحيل اللاجئين إلى مراكز استقبال في تونس ومصر

وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس- أرشيفية

طالب وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، بنقل المهاجرين، الذين تم انتشالهم في البحر المتوسط، إلى مخيمات في مصر وتونس، لافتًا إلى أن تزايد موجات المهاجرين عبر البحر المتوسط، لاسيما بعد إغلاق طريق غرب البلقان.

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