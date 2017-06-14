كارفخال: وداع بيبي «الباهت» أحزنني

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انتقد داني كارفخال، ظهير أيمن نادي ريال مدريد، طريقة وداع زميله السابق بالفريق الملكي، البرتغالي بيبي، واصفًا وداعه بـ«الباهت»، بعد 10 سنوات قضاها مع النادي.

وأضاف «كارفاخال» في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الرحيل أمر يخص النادي واللاعب، لكنه حزين على الخروج الرمادي لبيبي خاصة أنه قدم الكثير للميرنجي خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن يحظى بتحية خاصة من جمهور سناتياجو برنابيو.

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وعن لفارو موراتا، قال كارفخال، أنه لا يعلم ما هو القرار الأفضل له سواء كان الرحيل أو البقاء مع الريال، لكنه يتفهم جيدًا رغبته في المشاركة بقوة في المونديال المقبل.