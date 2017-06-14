بالفيديو.. حمادة المصري لشوبير: «أنا بمدلك إيديا»

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وجه حمادة المصري، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، رسالة خاصة للإعلامي أحمد شوبير، قائلًا «أنا بمدلك إيديا، خلينا نكمل مشوارنا باحترام وأدب، اللي هيرجع لولادنا وأحفادنا».



وتحدث «المصري»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر» على قناة «العاصمة»، اليوم الثلاثاء، عن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة مؤكدًا: «هناك لوائح تحكم الجبلاية في كافة القضايا ويجب العمل بها».

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وأضاف، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يجتهد لصالح ناديه، لافتًا إلى أن الجبلاية أدار أزمة مباراة المقاصة بهدوء.