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كتب- أنس عبد الغني:

شارك العديد من نجوم الكرة في حفل افتتاح أكاديمية فينورد الهولندي، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، تحت رعاية مودرن أكاديمي، تحت قيادة محمد بغدادي مدير عام أكاديمية فينورد بالقاهرة، وأحمد الجمل المدير الفني للأكاديمية، وتامر سمير جاد المدير الإداري.

وقال محمد بغدادي، المنسق العام للأكاديمية، إن البروتوكول مع النادي الهولندي يهدف إلى الاستفادة من السياسات والخبرات التدريبية الهولندية فى كرة القدم، خاصة وأنه سيتم إقامة معسكرات تدريبية بمصر وهولندا بجانب معسكرات سنوية يحتضنها فينورد بهولندا.

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وحرص على حضور الاحتفال والإفطار السفير الهولندي بالقاهرة لورانس فيستهوف، ونائبه تشيرد أوكسترا وحسام غالي نجم النادي الأهلي، ونجوم المنتخب محمد صلاح وأحمد حجازي ورامي ربيعة وسعد سمير وطارق حامد وعلي جبر وعمرو وردة وعمرو السولية وكريم حافظ، والدكتور محمود سعد ونجوم الإسماعيلي حسني عبد ربه ومحمد صبحي وباهر المحمدي ومحمد فتحي ومحمد عواد ومحمود متولي ومحمد محسن أبو جريشة.

وكرمت إدارة الأكاديمية كلا من شريف إكرامي وهيثم فاروق وحسام غالي والتونسي كريم السعيدي، فضلا على تكريم السفير الهولندي بالقاهرة والنادي الأهلي لحصوله على درع الدوري ونادي فينورد لحصوله على درع الدوري الهولندي.