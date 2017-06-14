أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نجوم الكرة في حفل افتتاح أكاديمية فينورد الهولندي

Google+ Print
نجوم الكرة في حفل افتتاح أكاديمية فينورد الهولندي نجوم الكرة في حفل افتتاح أكاديمية فينورد الهولندي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أنس عبد الغني:

شارك العديد من نجوم الكرة في حفل افتتاح أكاديمية فينورد الهولندي، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، تحت رعاية مودرن أكاديمي، تحت قيادة محمد بغدادي مدير عام أكاديمية فينورد بالقاهرة، وأحمد الجمل المدير الفني للأكاديمية، وتامر سمير جاد المدير الإداري.

وقال محمد بغدادي، المنسق العام للأكاديمية، إن البروتوكول مع النادي الهولندي يهدف إلى الاستفادة من السياسات والخبرات التدريبية الهولندية فى كرة القدم، خاصة وأنه سيتم إقامة معسكرات تدريبية بمصر وهولندا بجانب معسكرات سنوية يحتضنها فينورد بهولندا.

شاهد أيضا

وحرص على حضور الاحتفال والإفطار السفير الهولندي بالقاهرة لورانس فيستهوف، ونائبه تشيرد أوكسترا وحسام غالي نجم النادي الأهلي، ونجوم محمد صلاح وأحمد حجازي ورامي ربيعة وسعد سمير وطارق حامد وعلي جبر وعمرو وردة وعمرو السولية وكريم حافظ، والدكتور محمود سعد ونجوم الإسماعيلي حسني عبد ربه ومحمد صبحي وباهر المحمدي ومحمد فتحي ومحمد عواد ومحمود متولي ومحمد محسن أبو جريشة.

وكرمت إدارة الأكاديمية كلا من شريف إكرامي وهيثم فاروق وحسام غالي والتونسي كريم السعيدي، فضلا على تكريم السفير الهولندي بالقاهرة والنادي الأهلي لحصوله على درع الدوري ونادي فينورد لحصوله على درع الدوري الهولندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: الملفات المطروحة على الساحة الرياضية بعد هزيمة المنتخب المصري من تونس .. عصام شلتوت

ملاعب ONsport: الملفات المطروحة على الساحة الرياضية بعد هزيمة المنتخب المصري من تونس .. عصام شلتوت

ملاعب ONsport: عبدالشافي يخضع لعملية جراحية بعد كسر أنفه مع المنتخب أمام تونس

ملاعب ONsport: عبدالشافي يخضع لعملية جراحية بعد كسر أنفه مع المنتخب أمام تونس

المنتخب يسافر أوغندا بطائرة خاصة خوفا على اللاعبين

المنتخب يسافر أوغندا بطائرة خاصة خوفا على اللاعبين

ملامح عن المنتخبات المشاركة في كأس القارات

ملامح عن المنتخبات المشاركة في كأس القارات