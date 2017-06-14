فيديو| «المصري»: برزنتيشن لا تحتكر الجبلاية.. ولا أختلف مع أبو ريدة

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قال حمادة المصري، عضو مجلس اتحاد الكرة القدم السابق، إن شركة برزنيتشن، عرضت 60 مليون جنيه لمدة 3 سنوات لرعاية الجبلاية، قبل أن يرتفع المقابل لـ90 مليون بعد اجتماعاته معه.

وأضاف «المصري»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر» على قناة «العاصمة»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعلم المبلغ الحالي للرعاية، لافتًا إلى أن الرقم حينها كان جيد جدًا، مؤكدًا أن رعاية برزنيتشن لا يوجد فيها احتكار للاتحاد.

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وعن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة قال «المصري»، إنه خبرة كبيرة ويتمنى أن يفيد الكرة المصرية في الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يختلف معه.