ضبط نائب مدير خزينة حي وسط الإسكندرية بتهمة اختلاس
ضبط نائب مدير خزينة حي وسط الإسكندرية بتهمة اختلاس
01:28 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
المتهم
الإسكندرية - محمد عامر:
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الإسكندرية، بتهمة اختلاس مبلغ مالي قُدر بـ 100 ألف جنيه من خزينة غرامات إشغال الطريق ورسوم رخص البناء، لم يوردها إلى بنك مصر على حساب المحافظة، واستولى عليها لنفسه.
تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم مكافحة الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات عن "م. ا . م" 45 سنة، نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الإسكندرية، مقيم دائرة قسم كرموز، تبين أنه اختلس 100 ألف جنيه من حصيلة توريد غرامات إشغال الطريق ورخص البناء.
أكدت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة الأموال العامة صحة الواقعة، وأن المتهم استغل طبيعة عمله الوظيفي نائبًا لمدير الخزينة العمومية لحي وسط، وعقد النية والعزم على اختلاس المبلغ المذكور من عهدته بالخزينة العمومية بالحي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم زور في سجلات الخزينة لإثبات توريد المبلغ المذكور، على خلاف الحقيقة.
شُكلت لجنة من الإدارة المالية، تحت إشراف رئيس حي وسط الإسكندرية، أكدت صحة ما جاء بالتحريات، وأسند إليها اعتراف المتهم بما توصلت إليه التحريات، مبديًا استعداده لسداد المبلغ المختلس.
حرر عن ذلك المحضر رقم 14894 لسنة 2017 جنح قسم شرطة باب شرقي، وبعرض المتهم على النيابة العامة، سدد المذكور جزء من المبلغ المختلس، وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ.
وقررت النيابة حبسه لصباح باكر إلى حين السداد.
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