أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط نائب مدير خزينة حي وسط الإسكندرية بتهمة اختلاس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط نائب مدير خزينة حي وسط الإسكندرية بتهمة اختلاس

01:28 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط نائب مدير خزينة حي وسط الإسكندرية بتهمة اختلاس

المتهم

الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الإسكندرية، بتهمة اختلاس مبلغ مالي قُدر بـ 100 ألف جنيه من خزينة غرامات إشغال الطريق ورسوم رخص البناء، لم يوردها إلى بنك على حساب المحافظة، واستولى عليها لنفسه.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم مكافحة الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات عن "م. ا . م" 45 سنة، نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الإسكندرية، مقيم دائرة قسم كرموز، تبين أنه اختلس 100 ألف جنيه من حصيلة توريد غرامات إشغال الطريق ورخص البناء.

أكدت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة الأموال العامة صحة الواقعة، وأن المتهم استغل طبيعة عمله الوظيفي نائبًا لمدير الخزينة العمومية لحي وسط، وعقد النية والعزم على اختلاس المبلغ المذكور من عهدته بالخزينة العمومية بالحي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم زور في سجلات الخزينة لإثبات توريد المبلغ المذكور، على خلاف الحقيقة.

شُكلت لجنة من الإدارة المالية، تحت إشراف رئيس حي وسط الإسكندرية، أكدت صحة ما جاء بالتحريات، وأسند إليها اعتراف المتهم بما توصلت إليه التحريات، مبديًا استعداده لسداد المبلغ المختلس.

حرر عن ذلك المحضر رقم 14894 لسنة 2017 جنح قسم شرطة باب شرقي، وبعرض المتهم على النيابة العامة، سدد المذكور جزء من المبلغ المختلس، وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ.

وقررت النيابة حبسه لصباح باكر إلى حين السداد.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- لليوم الـ13.. استمرار هدم

    بالصور- لليوم الـ13.. استمرار هدم "عقار الأزاريطة المائل".. والنيابة

    أخبار
  • لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالإسكندرية

    لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالإسكندرية

    أخبار
  • أوقاف الإسكندرية توضح حقيقة حريق مسجد البزار بحي الجمرك

    أوقاف الإسكندرية توضح حقيقة حريق مسجد البزار بحي الجمرك

    أخبار
  • بالصور- سهرات رمضان الصيفية بالإسكندرية..

    بالصور- سهرات رمضان الصيفية بالإسكندرية.. "خير وعبادة ولمة الكورنيش"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية

    محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية "تيران وصنافير"أخبار

  • تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية

    تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجلسة العامةأخبار

  • بالفيديو - هايدي فاروق:

    - هايدي فاروق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير"أخبار

  • طارق نجيدة: سنطعن أمام

    طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدةأخبار

  • بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين

    بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار

  • عبدالعال يحيل

    عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر