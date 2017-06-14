سلامة: فتح تحقيق في دخول "الجزيرة" نقابة الصحفيين.. ولسنا ملاذًا للنشطاء

كتبت - هاجر حسني:

علَّق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على الاشتباكات التي وقعت مساء الثلاثاء أمام نقابة الصحفيين قائلًا: "أنا لست ضد أحد، إذا كان أي شخص مؤيد للاتفاقية أو معارض لها هذا شأنه، أنا احترمه بل وأحميه أيضا".

وتساءل عبد المحسن في تصريح لمصراوي: "هل يعقل أنا أجعل النقابة ملاذًا للنشطاء السياسيين، ويظهر المشهد بهذا السوء؟ أنا أطرح هذا التساؤل على كل الزملاء ليعرفوا الصواب من الخطأ".

وأضاف: "هل يعقل أن يتم بث مباشر لقنوات الجزيرة ومكملين والشرق من داخل النقابة؟ هل هذا توقيت يسمح بذلك، في ظل أزمة الدولة مع قطر بسبب مواقفها".

وأوضح نقيب الصحفيين أنه سيتم فتح تحقيق في دخول هذه القنوات إلى نقابة الصحفيين.

وأشار إلى أنه يطرح هذه التساؤلات للرد على المزايدات والتخوين والصوت العالي ومحاولات إدخال النقابة في نفق مظلم.

وأغلقت قوات الأمن، قبل قليل، شارع عبدالخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين من الاتجاهين، تزامنًا مع تظاهر عدد من الصحفيين ضد مناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل مجلس النواب.

كان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وإحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها.​

وتابع "لمست وعي الصحفيين من خلال المشاركة البسيطة التي لم تتعد العشرات في وقفة اليوم، وأنا احترامهم وليس لدي مشكلة معهم ولكن اختلف معهم في أسلوبهم ومحاولة جر النقابة لنفق مظلم لا أحد يريده على الإطلاق".