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العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

01:12 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

 

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مساعي اقليمية للوساطة بين دول الخليج وقطر، إضافة إلى استعادة تنظيم داعش أحياء في الرقة.

1- سفيرة واشنطن في قطر تغادر منصبها

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وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون في البيت الأبيض - أرشيفية (ا ف ب)

أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.

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2- محادثات عبر الهاتف بين العاهل السعودي والرئيس الروسي

الرئيس الروسي برفقة العاهل السعودي فى تركيا - أرشيفية (أ ف ب)

الرئيس الروسي برفقة العاهل السعودي فى تركيا - أرشيفية (أ ف ب)

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر.

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3- إيران تتهم بدعم جماعات مسلحة

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الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى توفير آلية دائمة في الخليج لحل أزمات شبيهة بالحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.

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4- وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها

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الرئيس التركي بجانب الأمير تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة - أرشيفية (أ ف ب)

قالت رئاسة الأركان التركية، إنه تم إرسال وفد عسكري إلى قطر، أمس الاثنين، لإجراء عمليات استطلاع وتنسيق لنشر قوات فيها، وفقًا لاتفاق بين حكومتي البلدين، والذي أقره البرلمان التركي يوم 7 يونيو الماضي، وذلك حسبما افادت وكالة "الأناضول" التركية.

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5- تنظيم داعش يستعيد الأحياء التي خسرها في الرقة السورية

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زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

استعاد داعش أغلب الأحياء التي خسرها في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

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