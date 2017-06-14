العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة
العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة
01:12 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
مرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مساعي اقليمية للوساطة بين دول الخليج وقطر، إضافة إلى استعادة تنظيم داعش أحياء في الرقة.
1- سفيرة واشنطن في قطر تغادر منصبها
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون في البيت الأبيض - أرشيفية (ا ف ب)
أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.
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2- محادثات عبر الهاتف بين العاهل السعودي والرئيس الروسي
الرئيس الروسي برفقة العاهل السعودي فى تركيا - أرشيفية (أ ف ب)
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر.
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3- إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى توفير آلية دائمة في الخليج لحل أزمات شبيهة بالحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.
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4- وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها
الرئيس التركي بجانب الأمير تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة - أرشيفية (أ ف ب)
قالت رئاسة الأركان التركية، إنه تم إرسال وفد عسكري إلى قطر، أمس الاثنين، لإجراء عمليات استطلاع وتنسيق لنشر قوات فيها، وفقًا لاتفاق بين حكومتي البلدين، والذي أقره البرلمان التركي يوم 7 يونيو الماضي، وذلك حسبما افادت وكالة "الأناضول" التركية.
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5- تنظيم داعش يستعيد الأحياء التي خسرها في الرقة السورية
زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في الرقة - أرشيفية (أ ف ب)
استعاد داعش أغلب الأحياء التي خسرها في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.
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