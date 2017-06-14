بالصور.. نهائي الدوري الرمضاني في الأقصر بمشاركة لاعبي الأهلي السابقين
بالصور.. نهائي الدوري الرمضاني في الأقصر بمشاركة لاعبي الأهلي السابقين
01:13 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف
الأقصر - محمد محروس :
شارك هشام حنفي ومحمد عمارة لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، مساء الثلاثاء، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم بالأقصر، التي أقيمت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وصندوق "تحيا مصر"، في حضور محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من قيادات المحافظة.
أقيمت المباراة ما بين الفرق التي وصلت إلى النهائيات من مركز شباب الطود ومركز شباب الحلة بإسنا.
وانضم اللاعب هشام حنفي لفريق مركز شباب الطود، واللاعب محمد عمارة لفريق مركز شباب اسنا، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح فريق مركز شباب الطود، واختتمت بتكريم الفريق الفائز من قبل محافظ الأقصر ولاعبي النادي الأهلي.
وقال محافظ الأقصر إنه سيتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتكريم الرياضيين والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من الاتحادات المختلفة خلال احتفالية كبرى.
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