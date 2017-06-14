أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. نهائي الدوري الرمضاني في الأقصر بمشاركة لاعبي الأهلي السابقين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. نهائي الدوري الرمضاني في الأقصر بمشاركة لاعبي الأهلي السابقين

01:13 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

  • عرض 9 صورة

    2c3d76fe78.jpg

  • عرض 9 صورة

    11e6093860.jpg

  • عرض 9 صورة

    2b9b120dd3.jpg

  • عرض 9 صورة

    93ba910b36.jpg

  • عرض 9 صورة

    7cfe218946.jpg

  • عرض 9 صورة

    666bc13e76.jpg

  • عرض 9 صورة

    995efeaf8d.jpg

  • عرض 9 صورة

    4ca6275eb7.jpg

  • عرض 9 صورة

    c14cc04a06.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف

الأقصر - محمد محروس :
شارك هشام حنفي ومحمد عمارة لاعبا النادي الأهلي ومنتخب السابقين، مساء الثلاثاء، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم بالأقصر، التي أقيمت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وصندوق "تحيا مصر"، في حضور محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من قيادات المحافظة.

أقيمت المباراة ما بين الفرق التي وصلت إلى النهائيات من مركز شباب الطود ومركز شباب الحلة بإسنا.

وانضم اللاعب هشام حنفي لفريق مركز شباب الطود، واللاعب محمد عمارة لفريق مركز شباب اسنا، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح فريق مركز شباب الطود، واختتمت بتكريم الفريق الفائز من قبل محافظ الأقصر ولاعبي النادي الأهلي.

وقال محافظ الأقصر إنه سيتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتكريم الرياضيين والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من الاتحادات المختلفة خلال احتفالية كبرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. لاعبا الأهلي يزوران مستشفي الأورام ومركز علاج

    بالصور.. لاعبا الأهلي يزوران مستشفي الأورام ومركز علاج "سي" بالأقصر

    أخبار
  • انفوجراف.. حصر للأراضي المتعدى عليها والمستردة بالأقصر

    انفوجراف.. حصر للأراضي المتعدى عليها والمستردة بالأقصر

    أخبار
  • تخصيص أراض مختلفة لتطبيق تجربة المدارس اليابانية بالأقصر

    تخصيص أراض مختلفة لتطبيق تجربة المدارس اليابانية بالأقصر

    أخبار
  • بالصور.. كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر تنظم إفطارًا جماعيًا

    بالصور.. كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر تنظم إفطارًا جماعيًا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ

    إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر ()أخبار

  • نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمان

    نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمانأخبار

  • تغريدات

    تغريدات "البرادعي" وجيهان منصور لتيران وصنافيرأخبار

  • بالفيديو - هايدي فاروق:

    - هايدي فاروق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير"أخبار

  • بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته:

    بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار

  • محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية

    محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية "تيران وصنافير"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر