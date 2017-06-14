مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا
مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا
12:58 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، شملت 70 ضابطا بين روؤساء ومعاوني المباحث ومفتشي القطاعات.
وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن الحركة التي أجراها اللواء إبرهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، استهدفت ضخ دماء جديدة في بعض الأقسام، علاوة على شغل منصب رئيس مباحث الهرم الذي كان شارغا عقب نقل المقدم عمرو حجازي إلى مباحث مكافحة سرقة السيارات.
وأوضح المصدر، أن الحركة تركزت بشكل كبير بقطاعي أكتوبر وجنوب الجيزة، واستقرار قطاع الوسط بالإبقاء على رئيسي مباحث الدقي والعجوزة، بالإضافة إلى تجديد الثقة في رؤساء مباحث إمبابة والوراق والطالبية والعمرانية والصف والعياط.
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إجراء حركة تنقلات موسعة تشمل قطاعي المباحث والنظام مطلع الشهر المقبل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالأسماء.. "العراقي" و"الديب" يعتمدان حركة تنقلات موسعة بمباحث الجيزة
-
20 يونيو ..الحكم في دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من مصر
-
سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين
-
تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب لـ29 أغسطس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار
-
هل يجوز شرعا أداء صلاة التراويح بعد المغرب؟فنون
-
الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعارأخبار
-
تفاصيل موافقة اللجنة التشريعية على "تيران وصنافير" - صورأخبار
-
تعليق وائل الإبراشي على العزاء الحقيقي لـ "رفاعي الدسوقي"فنون
-
انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفيةأخبار