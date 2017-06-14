مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، شملت 70 ضابطا بين روؤساء ومعاوني المباحث ومفتشي القطاعات.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن الحركة التي أجراها اللواء إبرهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، استهدفت ضخ دماء جديدة في بعض الأقسام، علاوة على شغل منصب رئيس مباحث الهرم الذي كان شارغا عقب نقل المقدم عمرو حجازي إلى مباحث مكافحة سرقة السيارات.

وأوضح المصدر، أن الحركة تركزت بشكل كبير بقطاعي أكتوبر وجنوب الجيزة، واستقرار قطاع الوسط بالإبقاء على رئيسي مباحث الدقي والعجوزة، بالإضافة إلى تجديد الثقة في رؤساء مباحث إمبابة والوراق والطالبية والعمرانية والصف والعياط.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إجراء حركة تنقلات موسعة تشمل قطاعي المباحث والنظام مطلع الشهر المقبل.