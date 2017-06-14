أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا

12:58 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، شملت 70 ضابطا بين روؤساء ومعاوني المباحث ومفتشي القطاعات.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن الحركة التي أجراها اللواء إبرهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، استهدفت ضخ دماء جديدة في بعض الأقسام، علاوة على شغل منصب رئيس مباحث الهرم الذي كان شارغا عقب نقل المقدم عمرو حجازي إلى مباحث مكافحة سرقة السيارات.

وأوضح المصدر، أن الحركة تركزت بشكل كبير بقطاعي أكتوبر وجنوب الجيزة، واستقرار قطاع الوسط بالإبقاء على رئيسي مباحث الدقي والعجوزة، بالإضافة إلى تجديد الثقة في رؤساء مباحث إمبابة والوراق والطالبية والعمرانية والصف والعياط.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إجراء حركة تنقلات موسعة تشمل قطاعي المباحث والنظام مطلع الشهر المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء..

    بالأسماء.. "العراقي" و"الديب" يعتمدان حركة تنقلات موسعة بمباحث الجيزة

    أخبار
  • 20 يونيو ..الحكم في دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من مصر

    20 يونيو ..الحكم في دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من

    أخبار
  • سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين

    سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين

    أخبار
  • تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب لـ29 أغسطس

    تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب لـ29 أغسطس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته:

    بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار

  • هل يجوز شرعا أداء صلاة التراويح بعد المغرب؟

    هل يجوز شرعا أداء صلاة التراويح بعد المغرب؟فنون

  • الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعار

    الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعارأخبار

  • تفاصيل موافقة اللجنة التشريعية على

    تفاصيل موافقة اللجنة التشريعية على "تيران وصنافير" - صورأخبار

  • تعليق وائل الإبراشي على العزاء الحقيقي لـ

    تعليق وائل الإبراشي على العزاء الحقيقي لـ "رفاعي الدسوقي"فنون

  • انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفية

    انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر