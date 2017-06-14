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وزير العدل الأمريكي: واشنطن لا يمكنها أن تسمح بأي تدخل في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

وزير العدل الأمريكي: واشنطن لا يمكنها أن تسمح بأي تدخل في الانتخابات الأمريكية

12:38 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

وزير العدل الأمريكي: واشنطن لا يمكنها أن تسمح بأي تدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح بأي تدخل في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الليلة الثلاثاء، عن سيشنز قوله - خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتفسير دوره في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية - إنه لم تكن لديه أي محادثة أو اجتماع مع مسئول روسي بل حضر لقاء ضم أكثر من 12 موظفاً.

وشدد سيشنز على أن لا علم له بوجود تواطؤ بين فريق الرئيس دونالد وروسيا، قائلاً "لا علم لي بسير التحقيق في الملف الروسي ولم أتدخل أبدا فيه".

وحول اللقاء الذي شارك فيه بأحد الفنادق وحضره السفير الروسي سيرجي كيسلياك، قال سيشنز إنه لم يكن يعلم أن السفير الروسي سيحضر إلى الفندق. وأضاف أنه يثق في روبرت مولر الذي عين مدعيا خاصا مكلفا بالتحقيق بتدخل روسي محتمل خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أنه ليس لديه الحق في التدخل في مجريات التحقيق.

وحول إعفاء نفسه من هذا التحقيق، أكد وزير العدل أنه فعل ذلك تماشيا مع القوانين التي تحكم الوزارة وأهمها عدم مشاركة أي موظف بها في تحقيق قد يكون فيه أحد زملائه طرفا فيه.

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