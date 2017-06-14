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رئيس الوزراء اللبناني: قانون جديد للانتخابات النيابية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اللبناني: قانون جديد للانتخابات النيابية

12:24 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

رئيس الوزراء اللبناني: قانون جديد للانتخابات النيابية

بيروت - أ ش أ:

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريرى أنه تم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، معتبراً أن هذا القانون هو إنجاز للبنان كلها.

وأوضح الحريري أنه بعد هذا الإنجاز لم تعد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خصوصا للشباب.

جاء ذلك في كلمة للحريرى خلال الإفطار الذي إقامته مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "مائة عام وأنتم بخير".

وأضاف "تبقى مسؤوليتنا جميعاً أن نحافظ على الاستقرار الداخلي ونحمي أهلنا وبلدنا من العواصف التي ترونها جميعكم من حولنا في المنطقة". 

من جانب آخر، زار رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنأه بري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد كما جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون الانتخابات، واستعرض ملاحظات كافة الفرقاء السياسيين بشأن مشروع الانتخابات النيابية والذي سيتم عرضه خلال جلسة مجلس الوزراء، التي تعقد غدا الأربعاء.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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