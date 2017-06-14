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ضبط مخالفات طبية داخل 48 منشأة صحية خاصة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط مخالفات طبية داخل 48 منشأة صحية خاصة ببني سويف

12:15 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط مخالفات طبية داخل 48 منشأة صحية خاصة ببني سويف

إغلاق مستشفى خاص و10 عيادات ومعامل تحاليل في بني س

بني سويف ـ أحمد كامل:

أسفرت الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 48 منشأة طبية خاصة غير مرخصة وبداخلها مخالفات مكافحة عدوى ومخالفات طبية أخرى.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها الدكتور هايدي محمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة الدكتور محمد عفيفي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، خلال المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر من ضبط طبيبة تكليف تدير مركزًا خاصًا للحضانات.

كما ضبطت الحملة مخالفات جسيمة وسلبيات مكافحة عدوى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإنشائية داخل مركز جراحي بمركز ناصر، وتم التوصية باستصدار قرار غلق واتخاذ الاجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 عيادات غير مرخصة، و6 معامل تحاليل طبية غير مرخصة، تجري تحليل PCR وتصدر نتائج وهمية للمواطنين بمركز ناصر.

كما أسفرت الحملة عن غلق 19 عيادة خاصة، و9 معامل تحاليل غير مرخصة، ومركزي جراحة لمخالفتهم اشتراطات الترخيص ووجود مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين بمركز أهناسيا.​

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