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الداخلية تُفرج عن 7 صحفيين بعد ضبطهم أمام النقابة

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مصراوي Masrawy

الداخلية تُفرج عن 7 صحفيين بعد ضبطهم أمام النقابة

11:49 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

الداخلية تُفرج عن 7 صحفيين بعد ضبطهم أمام النقابة

كتب - محمود مصطفى وأحمد مسعد:

أفرجت قوات الأمن، قبل قليل، عن 7 صحفيين سبق وأن ألقت القبض عليهم على هامش تظاهرهم أمام نقابة الصحفيين، الثلاثاء؛ لرفض مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير".

وقال الناشط كمال خليل، إنه "تم الإفراج عنه صحبة 7 أخرين"، مضيفًا أن قوات الأمن لم تعتد على أيًا منهم وتم الإفراج عنهم بعد مفاوضات مع أعضاء بمجلس النقابة.

ونشبت مناوشات بين قوات الأمن وصحفيين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير، وأجبرتهم على الدخول إلى النقابة.

وأغلقت قوات الأمن، شارع عبدالخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين من الاتجاهين، تزامنًا مع تظاهر عدد من الصحفيين ضد مناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل مجلس النواب.

كان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وأحيلت الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها.​

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