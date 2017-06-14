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الأزهر ينشئ مركزا لتدريب أطفال الشوارع ومجهولي الهوية على مهن مختلفة

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مصراوي Masrawy

الأزهر ينشئ مركزا لتدريب أطفال الشوارع ومجهولي الهوية على مهن مختلفة

12:03 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

الأزهر ينشئ مركزا لتدريب أطفال الشوارع ومجهولي الهوية على مهن مختلفة

الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصد

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد "دوم بوسكو" الإيطالي، لإنشاء مركزًا لتدريب أطفال الشوارع ومجهولين الهوية على بعض المِهن.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء المركز بمحافظة الشرقية، وسيتم البدء في إجراءات التدريب بعد 6 أشهر من الآن، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، كاشفا أنه سيتم التعاون مع الملاجئ ودور الأيتام لاختيار المتدربين.

وأشار الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، إلى أنه سيتم تأسيس مبنى للإعاشة، يقيم فيه المتدربين طوال فترة التدريب، وسيتكفل بيت الزكاة بكافة المصاريف اللازمة لذلك.

ولفت صفوت النحاس إلى أنه سيتم تدريب الأطفال على كهرباء المنازل والسيارات، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، وسيتم عمل تهيئة للمتدربين لمعرفة مدى تقبلهم لعملية التدريب.

وأوضح أن المتدربين سيعودون مرة أخرى إلى مقار إقامتهم بعد انتهاء عملية التدريب.

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