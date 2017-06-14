دار الكتب تجمع قصص العرب في 4 مجلدات

كتبت-نسمة فرج:

أعادت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، طباعة كتاب "قصص العرب"، الذي أتم العالم الإسلامي محمد أحمد جاد المولى بك، عميد تفتيش اللغة العربية والدين، كتابته في شهر مايو من عام 1939.

صدر الكتاب في 4 مجلدات تشمل مظاهر حياة العرب وأسباب مدنيتهم وأسواقهم ومساكنهم. كما يضم الكتاب بين دفتيه القصص التي تشرح ما أثر عنهم من عادات وتقاليد وما انتهجوه في مواسمهم وأعيادهم وأفراحهم، مما يمثل حياتهم الاجتماعية أصدق تمثيل، بالإضافة إلى القصص التي تتضمن معتقداتهم، وأخبار كهانهم وكواهنهم، وتبسط ما كانوا يعرفون من حقائق التوحيد ، والبعث، والآخرة.

ولد المؤلف محمد جاد المولي عام 1883 وقد عين في وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بجامعة أكسفورد لمدة ثلاث سنوات.

اختير سنة 1916 للعمل بالديوان العالي السلطاني وأنعم عليه برتبة البكوية، كما أنعم عليه بنيشان النيل عام 1922. وعين عام 1938 عضوًا بالمجمع الأعلى لدار الكتب المصرية. وقد توفى جاد المولى عام 1944. ومن أهم مؤلفاته : محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل، المرأة في الإسلام ، القرآن الكريم وأثره في اللغة والدين والاجتماع، الكنز في الأخلاق.