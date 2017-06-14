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برلماني يحصل على 2 مليون و100 ألف جنيه لرصف شوارع سوهاج

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برلماني يحصل على 2 مليون و100 ألف جنيه لرصف شوارع سوهاج برلماني يحصل على 2 مليون و100 ألف جنيه لرصف شوارع سوهاج

التحرير

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وافقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على اعتماد 2 مليون و100 ألف جنيه لرصف شوارع وطرق مدينة جهينة.

جاء ذلك على لسان النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بمحافظة سوهاج، وأكد أنه سيتم رصف طريق الجبانات حتى مجمع المغنمين بطول 500 متر بتكلفة 650 ألف جنيه.

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وأضاف أبو زهاد، أن الوزارة وافقت أيضًا على إعادة رصف الطريق من كوبرى الدالى إلى ترعة البيرة بمبلغ 800 ألف جنيه، ورصف  طريق مدرسة اللغات مرورا بوحدة مرور جهينة بطول 500 متر بتكلفة تبلغ 650 ألف جنيه.

وأوضح النائب، أن مدينة جهينة من أكبر مدن محافظة سوهاج، وتحتاج إلى مبالغ مالية ضعف الأموال المخصصة لإعادة رصف جميع الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة، مؤكدًا أنه يحاول الانتهاء من رصف جميع شوارع وطرق جهينة الرئاسية وكذلك الخدمات الأساسية بالمدينة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. 

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التحرير

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