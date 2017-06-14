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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف

11:56 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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الأقصر - محمد محروس :

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا، في حضور وفد من وزارة الإسكان، برئاسة نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق أسامة حمدي، ومدير عام مكتب وزير الإسكان المهندس أحمد ياسر عرفة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة وسبل حل معوقات تنفيذ المشروعات المتوقفة منها.

واستعرض المسؤولون، خلال الاجتماع، مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها في الأقصر، وأبرزها محطة مياه الحبيل والبغدادي التي تم بدء ضخ وتغذية المياه بها، ومحطة مياه غرب الأقصر وشبكاتها بالقرنة، والتي تم الانتهاء بها من أعمال الربط على الشبكات، ويتبقى الانتهاء من تنفيذ عدد 8 عدايات من أصل 28 عداية. كما تم استعراض موقف أعمال بوستر الحسينات الذي يجرى التنسيق مع شركة المياه لاستلامه، وموقف محطة إسنا الجديدة وشبكاتها، وموقف بوستر أبوقليعي بأرمنت.

كما تم استعراض موقف مشروعات المياه المتعثرة في المحافظة، وأبرزها مياه المعلا، وبوستر الضبعية "اسكان اجتماعي"، حيث تم الاتفاق على إعادة دراسة موقف بوستر الضبعية، ووضع أنسب الحلول لتوصيل المياه إلى منطقة الإسكان الاجتماعي بالضبعية وأبرزها الربط مع شبكات غرب الأقصر.

كما استعرض المسؤولون، خلال الاجتماع، مشروعات المياه المستقبلية في المحافظة، وأبرزها محطة مياه شرق إسنا بالهنادي، حيث تم معاينة الموقع على مساحة 10 أفدنة ويجري إنهاء إجراءات قرار التخصيص، ومحطة مياه البغدادي "الأقصر الجديدة"، التي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد المحافظ أنه في حال إنشاء تلك المحطتين سيتم حل مشكلة مياه الشرب في المحافظة حتى عام 2037.

كما استعرض محافظ الأقصر مع وفد الإسكان موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في المحافظة، وأبرزها صرف صحي الطود الجديدة، الجاري أعمال التسليم الإبتدائي لشبكاتها ومحطة الرفع، وصرف صحي البياضية الشرقية والجاري تجارب تشغيلها. كما تم استعراض موقف استكمال صرف صحي إسنا، وترفيق الغابة الشجرية لطرحها للمستثمرين، واستكمال شبكات صرف صحي أرمنت، وصرف صحي قرية الحبيل الرئيسة والفرعية، وصرف صحي النجوع قبلي، وشبكة انحدار القرنة "اسكان اجتماعي"، ومحطة رفع اسكان أبوقليعي، ومحطة رفع الرياينة "اسكان اجتماعي"، ومحطة رفع المدامود "اسكان اجتماعي".

كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحي الجاري استئناف العمل بها بعد توقفها في المحافظة، وأبرزها صرف صحي الطارف القديمة والنجوع بحري والزينية، كما تم استعراض موقف مشروعات الصرف الصحي المتعثرة في المحافظة وأبرزها صرف صحي الرزيقات قبلي وبحري، وصرف صحي الرياينة، وصرف صحي الطود القديمة، وصرف صحي الضبعية، وصرف صحي الحلة، كما تم استعراض موقف مشروعات الصرف الصحي المستقبلية في المحافظة وأبرزها صرف صحي نجوع الكرنك، وصرف صحي نجع البني والترعة، وصرف صحي القباحي الشرقي.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر المسؤولين وجهات الاختصاص في المحافظة بالنزول إلى المواقع على الطبيعة وعمل تقارير محدثة ووافية عن موقف قطع الأراضي التي تم اختيارها لتخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي في كل المناطق والقرى وتحديد قطع الأراضي في كل موقع بدقة كاملة وإنهاء أي معوقات لتخصيصها، لتكون جاهزة لدخول العمل بمجرد توفير الاعتمادات المالية.​

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