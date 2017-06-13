بالفيديو.. فرنسا تهزم إنجلترا في مواجهة مثيرة

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تغلب المنتخب الفرنسي، على ضيفه الإنجليزي، في مواجهة مثيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الودي الذي أُقيم بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فرنسا الدولي».

تقدم هاري كين لمنتخب الأسود الثلاث في الدقيقة 9، وتعادل صامويل أومتيتي للديوك في الدقيقة 22، ثم أضاف جبريل سيدبي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل «كين» للإنجليز في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، واختتم عثمان ديمبلي الأهداف في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح فرنسا.

وشهد اللقاء طرد رافائيل فاران، مدافع المنتخب الفرنسي في الدقيقة 47، بعد عرقلته لديلي آلي بمنطقة الجزاء.