مران الأهلي| عودة الدوليين وأجايي.. وتألق متعب ومؤمن

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انتظم رباعي الأهلي (حسام عاشور - سعد سمير - رامي ربيعة - عمرو جمال)، في تدريبات فريقهم الجماعية، والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المقرر انتظام الرباعي (أحمد حجازي - شريف إكرامي - عبدالله السعيد - أحمد فتحي) في التدريبات غدًا، وكان الرباعي الأول حصل على إجازة 24 ساعة فقط فيما حصل الرباعي الأخير على 48 ساعة.

وقد شهد المران عودة النيجيري «جونيور أجايي»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية، وكان أجاي قد حصل على إجازة من تدريبات فريقه لمدة 6 أيام وتأخر يومين إضافيين بسبب ظروف الطيران قبل أن ينتظم في مران اليوم.

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وشهد المران أيضا تألق الثنائي (عماد متعب ومؤمن زكريا)، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخصص أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق، فقرة تدريبية للاعبي الفريق لكيفية إنهاء الفرص وتسجيل الأهداف.

وتمكن عماد متعب ومؤمن زكريا من التألق في الفقرة وتسجيل أهداف بشكل رائع، والأمر الذي نال تصفيق اللاعبين لهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبلة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.