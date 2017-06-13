صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية إن "داعش" على وشك الانهيار في الموصل في ضوء تقدم القوات العراقية المدعومة من أمريكا.

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء، إلى أن فقدان التنظيم لحي "الزنجيلي" أدى إلى تقلص الجيوب التي يسيطر عليها مسلحيه في المدينة إلى منطقتين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وكانت القوات العراقية استعادت الجانب الشرقي من المدينة في يناير الماضي، وأطلقت المرحلة الثانية من المعركة في 19 فبراير الماضي لتحرير الجانب الغربي.

وفي 27 مايو الماضي، بدأت القوات العراقية مرحلة تقدم داخل المدينة لاستعادة الجيوب التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أن قرابة 200 ألف شخص أصبحوا محاصرين بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن معركة الموصل لتحريرها من قبضة مسلحي "داعش" استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، حيث يقاتل مسلحي التنظيم بين المدنيين بصورة أدت إلى تعطيل تحرك القوات العراقية المهاجمة.

واعتبرت الصحيفة أن سقوط الموصل من قبضة "داعش" يعني نهاية نصف التنظيم الذي أعلن فيها عن نفسه في صيف 2014 ضمن دولة خلافة مزعومة في سوريا والعراق، وألقى منها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خطابه الذي أعلن فيه عن قيام الخلافة المزعومة.

وذكرت الصحيفة أنه في ذات الأثناء التي يوشك فيه التنظيم أن ينهار في الموصل تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشطن تقدمها لاستعادة مدينة الرقة، عاصمة داعش بفعل الأمر الوقاع في سوريا.​