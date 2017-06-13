وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

كتبت- ياسمين محفوظ:

أبدى الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، تفاؤله بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في قمة الـ 20 للشراكة الأفريقية.

وقال السعيد في تصريحات لمصراوي، إن "الرئيس السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب، حيث يهدف إلى توسيع نطاق التوافق والتعامل معهم خاصة في الجانب الاقتصادي"، مشيرًا إلى محاولة الاتحاد الأوروبي زيادة استثماراته في أفريقيا.

وأضاف "السعيد" أن وجود السيسي ضمن الدول الـ 20 أتاح له فرصة لقاء زعماء هذه الدول، وبالتالي يستطيع عقد مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية ومن ثم تأتي بنتائجها الايجابية على الاقتصاد المصري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مساء الثلاثاء، القاهرة قادمًا من برلين عاصمة ألمانيا بعد المشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك" .

وأكد السيسي -في كلمته أمام القمة- أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق.

والتقى السيسي خلال زيارته لبرلين، العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبري الشركات الألمانية.