ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

باريس - (د ب أ):

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بما تصفه بـ "عملية جيدة وضعها الاتحاد الأوروبي" لمفاوضات خروج بلادها من التكتل.

وأعربت ماي عن تفاؤلها بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق.

كانت ماي قد صرحت، قبل الانتخابات العامة البريطانية، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون أفضل من ابرام اتفاق سيئ.

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية " مع استعداد ونوايا الجانبين لبناء تلك الشراكة في المستقبل، ثم سوف نرى ترتيبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يصب في مصلحة المملكة المتحدة فحسب ، ولكن في مصلحة الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي أيضا".

ورفضت ماي القول ما إذا كانت نتائج الانتخابات التي لم تحقق فيها أغلبية برلمانية، ستؤدي الى ما يسمى بـ"الخروج الناعم لبريطانيا "، قائلة انها تعتقد ان هناك "وحدة الهدف بين الناس في المملكة المتحدة .. بان حكومتهم تتعامل مع عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وسوف تحقق النجاح فيها ".

يذكر أن فقدان رئيسة الحكومة البريطانية الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة،الأمر الذي ينظر إليه على أنه سوف ييضعف موقفها كثيرا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي ،ولا تزال بعض الأصوات المعارضة ترتفع مطالبة ماي بالاستقالة بعد خسارتها الأكثرية في مجلس العموم.

كانت ماي دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة لتحسين الأكثرية التي تملكها، لكن العكس هو الذي حصل، ففقد حزب المحافظين 12 مقعدا لتصبح حصته في البرلمان 318 نائبا أي أقل بثمانية مقاعد من الأكثرية المطلوبة وهي 326 مقعدا.