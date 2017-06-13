الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

كتب - طه عبيد:

أكدت سلطة الطيران المدني المصري، التزامها بقرارها الصادر بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات المصرية أو العبور في أجوائها السيادية.

وقالت وزارة الطيران إن "القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر العربية و دولة قطر، والراغبة في عبور الأجواء المصرية من وإلى قطر".

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مصر من وإلى دولة قطر، يتعيَّن على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية، تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لايقل عن ٢٤ ساعة".

وأردفت أنها: "ملتزمة بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944)، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي، واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مصر، وفي ذات الوقت تحتفظ مصر بحقها السيادي، والذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أيّة تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني، إذا اقتضت الضرورة ذلك".

كما ذكرت وزارة الطيران أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309، والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما ذلك سيادتها علي المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار.

وأكدت سلطة الطيران المدني أنها ستمارس حقها في فرض مزيدًا من الإجراءات، التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.