وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها

(مصراوي):

قالت رئاسة الأركان التركية، إنه تم إرسال وفد عسكري إلى قطر، أمس الإثنين، لإجراء عمليات استطلاع وتنسيق لنشر قوات فيها، وفقًا لاتفاق بين حكومتي البلدين، والذي أقره البرلمان التركي يوم 7 يونيو الماضي، وذلك حسبما افادت وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار بيان صادر عن الأركان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوفد مؤلف من 3 أشخاص وسيقوم بعمليات الاستطلاع والتنسيق المتعلقة باستعدادات نشر القوات في قطر.

تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان التركي صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يُجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.

كما صادق البرلمان أيضًا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

وصدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، على قرار البرلمان الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.