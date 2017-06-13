النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات
10:48 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتب - عمرو علي:
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "س.ع.ا" مدرس بمدرسة الوحدة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.
وأكدت النيابة الإدارية، خلال بيان صحفي لها حصل مصراوي على نسخة منه -اليوم الثلاثاء- أن المدرس في غضون العام الدراسي 2016/2017 لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها.
وكشفت تحقيقات نيابة أبوتيج الإدارية في القضية رقم 238 لسنة 2017 والتي باشرها محمد صلاح عبد الله، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار ياسر لطفي درويش نائب رئيس الهيئة، أن المتهم تحرش بتلميذات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ووضع يده على أجسادهن، كما اعتاد التدخين داخل الفصل مخالفة للتعليمات.
في حين انتهت النيابة إلى مجازاة "ع.ا.ع" مدير مدرسة الوحدة الابتدائية بمجمع الزرابي التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية لإهماله في المرور، ومتابعة الفصول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال المتهم الأول حال ترديه في المخالفات المنسوبة اليه
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