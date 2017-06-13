أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات

10:48 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات

 

كتب - عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "س.ع.ا" مدرس بمدرسة الوحدة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.

وأكدت النيابة الإدارية، خلال بيان صحفي لها حصل مصراوي على نسخة منه -اليوم الثلاثاء- أن المدرس في غضون العام الدراسي 2016/2017 لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها.

وكشفت تحقيقات نيابة أبوتيج الإدارية في القضية رقم 238 لسنة 2017 والتي باشرها محمد صلاح عبد الله، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار ياسر لطفي درويش نائب رئيس الهيئة، أن المتهم بتلميذات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ووضع يده على أجسادهن، كما اعتاد التدخين داخل الفصل مخالفة للتعليمات.

في حين انتهت النيابة إلى مجازاة "ع.ا.ع" مدير مدرسة الوحدة الابتدائية بمجمع الزرابي التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية لإهماله في المرور، ومتابعة الفصول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال المتهم الأول حال ترديه في المخالفات المنسوبة اليه

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 6 مسئولين بالتربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

    إحالة 6 مسئولين بالتربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

    أخبار
  • إحالة مختصين بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

    إحالة مختصين بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

    أخبار
  • إحالة مسئولين بمتحف الفن المصري للمحاكمة بتهمة سرقة لوحات بـ 50 مليون جنيه

    إحالة مسئولين بمتحف الفن المصري للمحاكمة بتهمة سرقة لوحات بـ 50 مليون

    أخبار
  • إحالة أمين معرض لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة لاختلاسه 92 ألف جنيه

    إحالة أمين معرض لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة لاختلاسه 92 ألف جنيه

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شرط وحيد يفصل تريزيجيه عن العودة للأهلي

    شرط وحيد يفصل تريزيجيه عن العودة للأهليرياضة

  • تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية

    تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجلسة العامةأخبار

  • كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها..

    كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها.."واتس آب" يمنحك فرصة حذفهافنون

  • الخارجية المغربية: سنرسل مساعدات غذائية إلى قطر

    الخارجية المغربية: سنرسل مساعدات غذائية إلى قطرأخبار

  • بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرة

    بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار

  • هايدي فاروق: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت:

    هايدي فاروق: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت:"خايفة على بنتي"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات

النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات

قبل موسم التحرش.. كيف نفهم القضية

قبل موسم التحرش.. كيف نفهم القضية

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها