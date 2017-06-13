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الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

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الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

التحرير

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قال إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ما تداوله البعض من وثيقة تتضمن أسماء الموافقين وغير الموافقين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من أعضاء اللجنة التشريعية، وثيقة مزورة ولم تصدر عن اللجنة أي وثائق أو محاضر أو مضابط.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ"التحرير"، أن تصويت اللجنة التشريعية اليوم لم يكن على قبول أو رفض الاتفاقية ولكن كان على إحالة تلك الإتفاقية إلى لجنة الأمن القومي لابداء الرأي فيها.

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وأكد أنه من المنتظر أن تبحث لجنة الأمن القومي الاتفاقية ثم يتم إحالتها للجلسة العامة لأخذ رأي جميع النواب فيها سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن الرأي النهائي يكون داخل الجلسة العامة وليس داخل اللجان الفرعية.

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التحرير

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