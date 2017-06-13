العينة العشوائية لفيزياء الثانوية: نسبة النجاح 76.1%

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اعتمد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الفيزياء بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، التى أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الأحد الموافق 11/6/2017 على النحو التالى:

- عدد أوراق العينة (14194) كراسة امتحان.

- عدد الناجحين (10807) طالب/ طالبة.

- النسبة المئوية للنجاح (76.1%).

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (214) طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (2082) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%).

- حصول عدد (2392) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%).

- حصول عدد (2224) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%).

- حصول عدد (1924) طالب/ طالبة على شريحة من (60%) إلى أقل من (70%).

- حصول عدد (1971) طالب/ طالبة على شريحة من (50%) إلى أقل من (60%).



كما اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة التاريخ بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2016/2017.

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وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الأحد الموافق 11/6/2017 على النحو التالي:

- عدد أوراق العينة (10788) كراسة امتحان.

- عدد الناجحين (8398) طالب/ طالبة.

- النسبة المئوية للنجاح (77.8%).

جدير بالذكر أن عدد الطلاب، الذين حصلوا على الدرجة النهائية (25) طالب/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (889) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%).

- حصول عدد (1640) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%).

- حصول عدد (1821) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%).

- حصول عدد (1863) طالب/ طالبة على شريحة من (60%) إلى أقل من (70%).

- حصول عدد (2160) طالب/ طالبة على شريحة من (50%) إلى أقل من (60%).