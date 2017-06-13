قوات الأمن تطوق مبنى نقابة الصحفيين

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طوقت قوات الأمن المتواجدة في شارع عبد الخالق ثروت، منذ قليل، مبنى نقابة الصحفيين، بالتزامن مع اعتصام نحو 600 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، رفضًا لمناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صوتت على اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، بعدما أحالتها الحكومة إلى البرلمان، وسط رفض قانوني وقضائي على خلفية حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية في يناير الماضي.

