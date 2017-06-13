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قطر تغلق مصنعين لإنتاج الهيليوم بسبب أزمتها مع دول عربية

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مصراوي Masrawy

قطر تغلق مصنعين لإنتاج الهيليوم بسبب أزمتها مع دول عربية

10:24 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

قطر تغلق مصنعين لإنتاج الهيليوم بسبب أزمتها مع دول عربية

صورة أرشيفية - إنتاج الهيليوم

(مصراوي):

قالت مصادر، لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن قطر، ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، أغلقت مصنعيها لإنتاج الهيليوم بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليها بعض الدول العربية.

وقال مسؤول في شركة قطر للبترول، لرويترز، إنه تم إغلاق مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما راس غاز التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة لأن أغلقت حدودها مع قطر وهو ما يمنع الصادرات بطريق البر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25 % من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم وفقًا لموقع "راس غاز" على الإنترنت.

ويستخدم الهيليوم في تبريد الوحدات المغناطيسية الفائقة التوصيل في أجهزة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي ورفع المناطيد والتنفس عند الغوص في المياه العميقة والحفاظ على تبريد معدات الأقمار الصناعية. ويشتق الهيليوم من الغاز الطبيعي أثناء المعالجة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الأسبوع الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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