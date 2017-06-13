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وكيل "دفاع البرلمان" يتوقع الانتهاء من مناقشة "تيران وصنافير".. غدًا

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مصراوي Masrawy

وكيل "دفاع البرلمان" يتوقع الانتهاء من مناقشة "تيران وصنافير".. غدًا

10:02 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

يحيى كدواني

كتب - أحمد علي:

قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، غدًا الأربعاء.

كان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة التشريعية على الاتفاقية التي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى ، وإحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها.​

وبشأن موعد الانتهاء من الدراسة وإحالة تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة، أوضح كدواني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يتوقف على مدى استيفاء كافة المستندات المطلوبة أمام اللجنة، لافتا إلى أنه حال اكتمال الأوراق يمكن الانتهاء منها خلال اجتماع الغد، وإحالتها للجلسة العامة غدًا، 

أما حال عدم الاستيفاء فيمكن تأجيلها لاجتماع مقبل.

وأضاف: "أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية وحضرها الخبراء والفنيين، وبالتالي لن تستدعي أي خبراء أو فنيين مرة أخرى، خاصة أن الأمر أصبح واضح جدًا" حسب قوله.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن اللجنة ستنظر الاتفاقية خلال اجتماع مغلق عبر مناقشة أوراق ومستندات الاتفاقية، لدراسة أثر الاتفاقية على الأمن القومي المصري، ليكون قرارها مستند إلى وثائق واضحة ومستقرة.

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