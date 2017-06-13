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بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي تداعيات الأزمة القطرية

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مصراوي Masrawy

بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي تداعيات الأزمة القطرية

10:21 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي تداعيات الأزمة القطرية

(مصراوى):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفياً، أزمة قطر مع دول الخليج وسبل إيجاد حل الأزمة، وذلك حسبما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية.

وبحسب الوكالة، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الجانبين ناقشا التدهور الحاصل في العلاقات، ما تسبب بتفاقم الوضع الصعب أساسا في المنطقة بأسرها، معربين عن رغبتها في إيجاد طرق لكسر الجمود في الأزمة.

وفي وقت سابق من اليوم؛ بحث الرئيس بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هاتفيا الوضع حول قطر، وعبر الجانب الروسي عن أسفه لأن التوتر الحالي لا يساهم في التسوية السورية.

وأوضح الكرملين في بيان صحفي أن الزعيمين الروسي والسعودي تبادلا الآراء حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطرقا إلى الوضع حول قطر الذي ازداد تأزمًا، ولا يساهم، في تضافر الجهود المشتركة في سياق التسوية بسوريا، ومحاربة الخطر الإرهابي.

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