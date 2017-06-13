بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي تداعيات الأزمة القطرية
بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي تداعيات الأزمة القطرية
10:21 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
(مصراوى):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفياً، أزمة قطر مع دول الخليج وسبل إيجاد حل الأزمة، وذلك حسبما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية.
وبحسب الوكالة، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الجانبين ناقشا التدهور الحاصل في العلاقات، ما تسبب بتفاقم الوضع الصعب أساسا في المنطقة بأسرها، معربين عن رغبتها في إيجاد طرق لكسر الجمود في الأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم؛ بحث الرئيس بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هاتفيا الوضع حول قطر، وعبر الجانب الروسي عن أسفه لأن التوتر الحالي لا يساهم في التسوية السورية.
وأوضح الكرملين في بيان صحفي أن الزعيمين الروسي والسعودي تبادلا الآراء حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطرقا إلى الوضع حول قطر الذي ازداد تأزمًا، ولا يساهم، في تضافر الجهود المشتركة في سياق التسوية بسوريا، ومحاربة الخطر الإرهابي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها
-
قطر والسعودية.. مقاطعة أم حصار؟
-
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة
-
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مرتضى منصور لخالد يوسف بمناقشات "تيران وصنافير": "أنت بتاع أفلام"أخبار
-
عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازمأخبار
-
الحديد يقفز إلى 10600 جنيه للطن والمصانع تتهم التجار برفع الأسعارأخبار
-
ننشر كواليس أول قضية "خلع" بسبب "تيران وصنافير".. بطلتها زوجة برلمانيأخبار
-
هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:أخبار
-
رزان مغربي: "الغلطة دي إتمنيت أن أمحوها من حياتى"- فيديوفنون