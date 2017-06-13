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رئيس مجلس النواب القبرصي: الجيش التركي في قبرص يهدد السلام في ‏المنطقة

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب القبرصي: الجيش التركي في قبرص يهدد السلام في ‏المنطقة

10:10 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

رئيس مجلس النواب القبرصي: الجيش التركي في قبرص يهدد السلام في ‏المنطقة

ستوكهولهم - أ ش أ:

قال رئيس مجلس النواب القبرصي ‏ديمتريس سيلوريس، إن وجود الجيش التركي في قبرص ‏يهدد السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام.‏

‏ وأضاف سيلوريس، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية إلى السويد تلبية لدعوة من نظيره السويدي أوربان أهلين، حسبما ‏نقلت وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية: "أن حل المشكلة القبرصية يجب ‏أن يحترم حقوق الإنسان وأن يكون مستندا إلى مبادئ وقيم الاتحاد ‏الأوروبي.‏

‏ وعقد سيلوريس اجتماعا مع نظيره السويدي، اعقبه اجتماع موسع ‏بمشاركة الوفد القبرصي مع رؤساء وأعضاء لجنان البرلمان السويدي ‏المختصين في الشئون الخارجية وشئون أوروبا والثقافة.‏

‏ وركز الاجتماع مع رئيس البرلمان السويدي على مناقشة تداعيات ‏خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والعلاقات الثنائية ‏وكذلك مشكلة قبرص.‏

‏ وخلال الاجتماع مع رئيس البرلمان السويدي، أكد سيلوريس أن وجود ‏الجيش التركي في قبرص لا يؤثر فقط على السلام في الجزيرة، ولكن ‏أيضا يهدد السلام في المنطقة المطلة على البحر المتوسط بشكل ‏عام، مشدداً على أن حل الأزمة القبرصية يجب أن يصب في صالح ‏الشعب القبرصي لا الشعب التركي أو شعب أي دولة أخرى.‏

‏ يذكر أن جزيرة قبرص منقسمة منذ عام 1974، عندما دخلت ‏القوات التركية إلى الجزيرة واستولت على 37% أراضي الجزيرة، وتجري حالياً محادثات تقودها الأمم المتحدة بين الرئيس القبرصي ‏نيكوس أناستسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي منذ مايو ‏‏2015 بهدف إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادي‎.

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