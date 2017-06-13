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بالصور.. "أوقاف أسوان" تحيي ذكرى غزوة بدر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "أوقاف أسوان" تحيي ذكرى غزوة بدر

10:07 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

شهد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى، الذي نظمته مديرية الأوقاف داخل مسجد الحاج حسن في مدينة أسوان، عقب صلاة العشاء.

حضر الاحتفال اللواء محمد رشاد نائب مدير الأمن، واللواء هاني محمود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلى جانب لفيف من القيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

خلال الاحتفال، قدم اللواء مجدي حجازي التهنئة لجميع أهالي أسوان، وأكد على ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذه المعركة الكبرى، واستغلال شهر رمضان الكريم ونفحاته الكريمة في نشر روح التسامح والود والمحبة والعفو والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد.

بدأ الاحتفال بتلاوة أيات من القرآن الكريم للشيخ خالد الدسوقي، أعقبتها كلمة للشيخ أحمد الصادق، أكد فيها أن الإسلام دين سلام وأمن وأمان وليس دين عنف وعصبية، مضيفًا أن الجهاد والقتال يكون ضد من بدء بالاعتداء على الوطن والأنفس والحرمات.

اختتم الاحتفال ببعض الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقي، تناول فيها مدح الرسول الكريم.​

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