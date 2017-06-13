كردون أمني حول نقابة الصحفيين.. والشرطة تغلق شارع عبد الخالق ثروت
كردون أمني حول نقابة الصحفيين.. والشرطة تغلق شارع عبد الخالق ثروت
09:46 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتب - محمود مصطفى وأحمد مسعد:
أغلقت قوات الأمن قبل قليل، شارع عبدالخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين من الاتجاهين، بالتزامن مع تظاهر عدد من الصحفيين ضد مناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل مجلس النواب.
كان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وإحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها.
ودفعت وزارة الداخلية، بعدد من المجندين بزي مدني، ووضعت الحواجز الحديدية أمام سلم نقابة الصحفيين، تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشارع.
وتجمع عدد من الصحفيين بمقر نقابتهم بوسط البلد، للتظاهر ضد مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب.
وشارك حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق، ويحي قلاش نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في الاعتصام الذي بدأ منذ الخامسة عصرًا.
وردد الصحفيون هتافات "عيش حرية الجزر دي مصرية".
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